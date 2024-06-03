Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:31

Сергеев считает, что «Зениту» везло в этом сезоне-2023/24

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал игру команды в завершившемся сезоне РПЛ.

«Сезон был действительно тяжелым, но самое главное, что мы смогли дотерпеть и выиграть все возможные трофеи. Где-то нам не везло, где-то мы не забивали свои моменты, из-за которых упускали победы. Но думаю, что сделаем выводы по минувшему сезону и в следующем уже всё нормально будет», — цитирует Сергеева Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и обыграл «Балтику» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Футболист сыграл 39 матчей за «Зенит» в прошлом сезоне, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/16527972/
Иван Сергеев
ФК Зенит
0
Читайте также
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Колосков оценил игру Тюкавина в минувшем сезоне РПЛ

Тукманов: «Скорее всего, Дзюба заканчивает карьеру на высоком уровне»