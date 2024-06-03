Сергеев считает, что «Зениту» везло в этом сезоне-2023/24

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал игру команды в завершившемся сезоне РПЛ.

«Сезон был действительно тяжелым, но самое главное, что мы смогли дотерпеть и выиграть все возможные трофеи. Где-то нам не везло, где-то мы не забивали свои моменты, из-за которых упускали победы. Но думаю, что сделаем выводы по минувшему сезону и в следующем уже всё нормально будет», — цитирует Сергеева Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и обыграл «Балтику» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Футболист сыграл 39 матчей за «Зенит» в прошлом сезоне, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.