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Сегодня, 10:07

Сергеев: «Борьба за звание лучшего бомбардира? Главное, чтобы команда побеждала»

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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил на вопрос, сумеет ли он в самарском клубе побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

"Главное — играть, набрать оптимальную форму и почувствовать голы, которые я забивал раньше. Думаю, тогда и за звание лучшего бомбардира сезона можно побороться. Но глобально я не обращаю внимание на это. Главное, чтобы команда побеждала", — сказал Сергеев Sport24.

29-летний Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита», подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне сыграл сыграл четыре матча в РПЛ и пока не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Иван Сергеев
ФК Крылья Советов (Самара)

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