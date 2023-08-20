Сергеев: «Не поздравлял Малкома с хет-триком за «Аль-Хиляль» лично, но в «Зените» все рады за него»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, поздравил ли он нападающего Малкома с хет-триком за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Поздравлял ли Малкома с хет-триком? Ребята бразильцы, наверное, поздравили. Мы не так близко общались. А так все в команде за него рады. Лично его не поздравлял», — сказал Сергеев.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Аль-Хиляль».

В матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии Малком оформил хет-трик в ворота «Абха» (3:1).