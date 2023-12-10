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Сегодня, 16:43

Сергеев — об итогах первой части сезона для «Зенита»: «Главное, что удалось настичь «Краснодар»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, где проведет Новый год.

«К родителям поеду домой, как обычно. Семейный праздник у меня. Это Череповец. Каждый отпуск стараюсь ездить к родителям», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

Также он оценил первую часть сезона для сине-бело-голубых.

«И хорошие, и плохие моменты были. Самое главное, что удалось догнать «Краснодар». Сейчас надо хорошенько отдохнуть в отпуске, потом сборы будут. И вторая часть сезона — интересная. Будем бороться за чемпионство, как всегда», — добавил футболист.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-sergeev-glavnoe-chto-udalos-nastich-krasnodar/
Иван Сергеев
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