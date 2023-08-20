Сергеев заявил, что в «Зените» не думают о шестом чемпионстве

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о целях команды на сезон.

«Мы не думаем сейчас о шестом чемпионстве. Мы плохо начали. Я говорил, что мы еще доберем свои очки. Сегодня понимали, что это дерби. Надо двигаться дальше. Игра показала, что на данный момент мы сильнее», — сказал Сергеев.

«Зенит» становился чемпионом России последние пять лет.