9 октября, 13:11
Защитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин отреагировал на сохранение Игорем Осинькиным поста главного тренера в «Крыльях Советов» после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
— Это очень хорошо, что такое решение принято. Была нервозность, но мы хотели каждую игру побеждать.
— Тебя вызвали в сборную, но у вас до сих пор нет соперника.
— Меня вызвали первый раз. Вопрос не ко мне. Мне есть что доказывать, мне приятно, что я тут. Мне без разницы, с кем играть.
Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. В текущем сезоне клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ после 11 туров.
Дарик Агаларов