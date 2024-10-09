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9 октября, 13:11

Бабкин — о сохранении Осинькина: «Очень хорошо. Была нервозность, но мы хотели побеждать»

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Защитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин отреагировал на сохранение Игорем Осинькиным поста главного тренера в «Крыльях Советов» после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

— Это очень хорошо, что такое решение принято. Была нервозность, но мы хотели каждую игру побеждать.

— Тебя вызвали в сборную, но у вас до сих пор нет соперника.
— Меня вызвали первый раз. Вопрос не ко мне. Мне есть что доказывать, мне приятно, что я тут. Мне без разницы, с кем играть.

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. В текущем сезоне клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ после 11 туров.

Дарик Агаларов

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Сергей Бабкин

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