Балахнин: «Ростов» не показывает при Карпине много идей каких-то»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру ростовской команды в этом сезоне в чемпионате России.

«В принципе, у «Ростова» ничего нового нет. Команда не показывает при Карпине много идей каких-то. Все то же давление, но ничего такого, чтобы он удивил тактическими действиями. «Ростов» играет компактно, физически не плохо готов. Вот этим команда зарабатывает очки, а не новыми и свежими идеями в плане тактики», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

«Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.