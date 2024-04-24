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Сегодня, 00:39

Балахнин: «Ростов» не показывает при Карпине много идей каких-то»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру ростовской команды в этом сезоне в чемпионате России.

«В принципе, у «Ростова» ничего нового нет. Команда не показывает при Карпине много идей каких-то. Все то же давление, но ничего такого, чтобы он удивил тактическими действиями. «Ростов» играет компактно, физически не плохо готов. Вот этим команда зарабатывает очки, а не новыми и свежими идеями в плане тактики», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

«Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005620920_eks-trener_rostova_komanda_pri_karpine_ne_udivlyaet
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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