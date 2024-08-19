Балахнин: «Химки» были опасны и выглядели уверенно и дерзко в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал травму, полученную полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым в матче 5-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

«Заметил, что и Вендела не было. Очевидно, что отсутствие таких хороших футболистов не будет проходить бесследно. Естественно, это влияет на эффективность «Зенита». «Химки» хорошо подошли к игре, они были опасны и выглядели уверенно и дерзко», — цитирует Vprognoze.ru Балахнина.

Венделл пропустил встречу, а на 25-й минуте Глушенков был заменен из-за травмы руки.