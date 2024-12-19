Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:43

Балахнин: «1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на слова нападающего ростовской команды Николая Комличенко, который рассказал, что покупает помидоры раз в две недели, потому что они стоят 1000 рублей.

«Конечно, у нас не стоят столько помидоры. Они шикарные, вкусные, сладкие. Летом помидоры были в два, три раза дешевле. 1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест. Яйца в Ростове высшей категории стоят 120, а не 300 рублей. Это какой-то бред. Наверное, Николай в магазин никогда не заходил и не брал там ничего. Может, по телефону ему кто-то сказал, что такие цены. В Ростове с продуктами все нормально», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

В этом сезоне Комличенко сыграл 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Нападающий &laquo;Ростова&raquo; Николай Комличенко. Форвард «Ростова» Комличенко: «Меня шокируют цены на продукты»

Источник: «РБ Спорт»
Николай Комличенко
Футбол
Сергей Балахнин
Читайте также
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя