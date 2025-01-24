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Балахнин: «Селихов — футболист уже зрелый, и ему нет смысла продолжать сидеть в запасе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал уход из «Спартака» голкипера Александра Селихова.

«Разговоры об уходе Селихова велись давно, поэтому этот факт — для меня не новость. Да и потом, этот футболист уже зрелый, и ему нет смысла продолжать сидеть в запасе.

Почему у Селихова не получилось реализовать себя в «Спартаке»? Много причин: не выдержал конкуренцию, преследовали травмы. Он ведь выходил на хороший уровень, а потом получал повреждения. Может быть, обстоятельства так сложились. Плюс сама команда играли нестабильно, и оборона в частности. Это тоже играло большую роль», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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