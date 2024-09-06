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Сегодня, 07:14

Балахнин: «Если «Спартак» хочет опорника, то им нужен кто-то поинтереснее Глебова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал возможный переход полузащитника Данила Глебова в «Спартак».

«Конечно, потенциальный уход Глебова из «Ростова» будет потерей для команды. Но я бы не стал говорить, что Глебов — незаменимый игрок. В целом трудно сказать, перерос ли Данил уровень «Ростова», особенно применительно к его возможному переходу в «Спартак», о котором все говорят.

Мне кажется, если «Спартак» хочет опорника, то им нужен кто-то поинтереснее Глебова, чтобы они смогли бороться за высокие места. Данил же никогда не играл в большом клубе, ещё неизвестно, как он себя поведет в топ-команде. Нет сомнений, что Глебов — хороший парень, не без таланта, но все-таки вопросы к нему есть.

Но это уже проблемы «Спартака». Они часто кидаются и берут футболистов, которые им не совсем нужны, часто ошибаются. Тем более у красно-белых есть свои хорошие русские футболисты на позицию в центре поля», — цитирует Legalbet Балахнина.

Источник: Legalbet
Данил Глебов
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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