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30 марта, 06:37

Балахнин: «Кто может заменить Карпина в сборной? Семак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что Сергей Семак во главе сборной России может иметь успех.

«Кто может заменить Карпина и улучшить сборную? Мне кажется, Семак. Почему именно Семак? У него большой опыт работы на высоком уровне и большой опыт побед. К сожалению, Карпин ничего не выигрывал. Только серебро в «Спартаке». Это важно для сборной. Иметь дух победителя», — цитирует «Евро-Футбол.ру» Балахнина.

55-летний Валерий Карпин работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005603767_balahnin_semak_mog_byi_uluchshit_sbornuyu_rossii
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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