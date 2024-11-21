Балахнин — о матче «Спартак» — «Локомотив»: «В этой игре все может быть»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не смог выделить фаворита в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

«Конечно же в этом матче нет фаворита. Такая игра, вывеска сама подразумевает, что в этом матче может быть все, определенное дерби. «Спартаку» некуда отступать, да и ещё непонятно, сыграет ли Бабич. Поэтому конкретики пока нет. Конечно, это потеря для «Спартака», но игроки пониже уровнем могут закрыть эту дыру», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

23 ноября «Спартак» примет «Локомотив» на «Лукойл Арене». Матч начнется в 18.00 мск.