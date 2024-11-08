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Сегодня, 04:23

Балахнин — о «Ростове»: «Если тренер способен что-то менять, то сможет держать команду на плаву»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил положение дел в ростовской команде в текущем сезоне чемпионата России.

«Люди адаптируются, все уже знают, как выстраивать игру против «Ростова» и уже сюрпризов нет. Нововведения в игру нужны и необходимы, а иначе вот, что мы видим. В конкретном случае, конечно, от тренера много зависит, если он способен что-то менять, то он сможет держать дольше команду на плаву», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

После 14 туров нынешнего сезона РПЛ «Ростов» с 14 очками располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. 9 ноября ростовчане на своем поле примут «Химки», матч стартует в 19:00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин

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