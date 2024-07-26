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Сегодня, 17:55

Балахнин заявил, что результат матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом» не очевиден

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями в преддверии матча 2-го тура, в котором южане сыграют против «Крыльев Советов».

«После первой игры очень трудно делать какие-то выводы. «Крылья» играли с «Зенитом», который сейчас хорошо укрепленная команда. «Ростов» был посильнее ЦСКА, но каких-то голевых моментов не создавал. Тоже есть проблемы в атаке. Поэтому результат в этом матче не очевиден», — сказал Балахнин Vprognoze.

В первом туре «Крылья Советов» на своем поле потерпели поражение от «Зенита» (0:4), а «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Карпин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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