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РПЛ

Сегодня, 15:17

Балахнин — о матче ЦСКА — «Динамо»: «Фраза, что дома и стены помогают, не просто слова, так и есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Фраза о том, что дома и стены помогают, не просто слова, так и есть. Действительно играть дома при своих болельщиках, которые все равно заставляют играть более мобилизованно... Не преимущество, а какой-то бонус от этого есть у ЦСКА. Кто будет фаворитом, я не скажу. Вряд ли он вообще есть на сегодняшний день», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Встреча ЦСКА — «Динамо» пройдет в субботу, 25 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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