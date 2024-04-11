Балахнин: «Зенит» еще не выкладывался на полную»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ.

«В клуб вернулся старый-новый тренер, который привносит свои изменения. По последней игре «Краснодара» с «Пари НН» стоит говорить не только о 4 забитых мячах, но и о 3 пропущенных. Это тревожный звонок. Пропускать много с «Зенитом» — это совсем другое. Трудно определить состояние «Краснодара», они хорошо укомплектованы, как и «Зенит». И даже отсутствие Вендела не может ничего гарантировать. Мне кажется, «Зенит» еще не выкладывался на полную, сделают ли они это на матче с «Краснодаром» мы увидим», — сказал Балахнин «СЭ».

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором месте с 43 очками.

Софья Грецкая