Балахнин — о «Спартаке»: «Загнанный в угол зверь всегда опасен!»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между ростовчанами и «Спартаком». Игра состоится 12 ноября в Москве.

«Я не знаю, лучше или хуже для «Ростова» то, что «Спартак» не может победить. Ведь теперь москвичам нужно выигрывать. От них этого требуют и руководство, и болельщики, да и сами игроки устали от критики и выйдут на поле с повышенной мотивацией. Это и опасно для ростовчан. Ниже падать москвичам уже некуда. Загнанный в угол зверь всегда опасен. Сложно сказать, что перевесит: огромное желание победить и выйти из кризиса москвичей или уверенность в себе ростовчан, добытая в последних турах», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» с 21 очком занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, опережая ростовчан, идущих на 11-й позиции, на 4 очка.