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Сегодня, 18:04

Балахнин: «В Италии или в Германии Данил Глебов мог бы закрепиться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин порассуждал, в каком европейском чемпионате смог бы себя реализовать полузащитник желто-синих Данил Глебов.

«Попробовать свои силы в европейском чемпионате — понятие растяжимое. Есть «Барселона», а есть «Гавр». В этом и весь вопрос, куда он пойдет и где себя сможет проявить. Он же такой классический опорник. Какой из топ-5 чемпионатов ему подходит по стилю? На мой взгляд, в Испании вряд ли бы получилось. Все-таки там футбол более кружевной. В Италии или в Германии мог бы закрепиться. Но больше я даже склоняюсь к Германии. Немецкая бундеслига — сильный чемпионат и будет им оставаться, где появляется много хороших футболистов», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. За это время он провел в клубе 183 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 16 голевых передач. Действующий контракт 24-летнего игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года.

Источник: Legalbet
Данил Глебов
ФК Ростов
Сергей Балахнин

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