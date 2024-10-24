Балахнин: При переходе в РПЛ белорусские клубы не смогут играть в еврокубках»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил идею появления белорусских клубов в РПЛ.

«Если чемпионат от этого станет интереснее, то однозначно нужно брать белорусские клубы. Но не нужно забывать, что белорусские клубы до сих пор выступают в еврокубках. А если какие-то топовые клубы перейдут в РПЛ, то они больше не смогут играть в континентальном турнире. Для белорусского футбола это точно будет хуже», — цитирует Балахнина Legalbet.

В октябре министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что идея создания совместной футбольной лиги с Россией не снята с повестки дня.