Балахнин о матче против «Зенита»: «Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и ростовским клубом.

«Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать в матче против «Зенита». Шансы на победу всегда есть. Валерий Карпин точно думал об этой игре во время кубкового матча против «Ахмата». Но «Зенит» с бразильцами сильнее всех в нашем чемпионате, и на дистанции они это точно докажет всем», — сказал Балахнин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ростов» — 22 балла и вторая строчка. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 октября. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.