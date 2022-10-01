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Сегодня, 12:32

Балахнин о матче против «Зенита»: «Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать»

Сергей Балахнин рассказал об ожиданиях от матча «Ростова» с «Зенитом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и ростовским клубом.

«Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать в матче против «Зенита». Шансы на победу всегда есть. Валерий Карпин точно думал об этой игре во время кубкового матча против «Ахмата». Но «Зенит» с бразильцами сильнее всех в нашем чемпионате, и на дистанции они это точно докажет всем», — сказал Балахнин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ростов» — 22 балла и вторая строчка. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 октября. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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