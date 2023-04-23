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Сегодня, 20:38

Сергей Балахнин: «Ростов» на стабильном уровне проводит сезон, но команда слабее конкурентов»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру ростовчан в матче 24-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

— «Ростов» больше заслужил эту победу, — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина. — Игра получилась непростой. Что касается второго гола Комличенко, то, конечно, он спорный. Но ВАР все посмотрел. В этом моменте надо отдать все на откуп ВАР. Да, есть случаи, когда эта система ошибалась.

— Получается «Ростов» стабильнее своих конкурентов?

— Команда целый сезон проводит на стабильном уровне. «Ростов» играет не так ярко, но они выжимают максимум из того, что есть, поэтому игра в обороне стабильная. По уровню «Ростов» слабее конкурентов. «Спартак» пока проваливает весеннюю часть, но по уровню они сильнее «Ростова».

«Ростов» (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на 4 очка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Ростов
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