Бородин объяснил свое решение отпраздновал победу в Кубке Израиля с российским флагом

Защитник «Торпедо» Сергей Бородин рассказал, почему во время выступления за «Бейтар» вышел на поле праздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом на плечах.

«У нас многонациональная команда — помимо меня были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д'Ивуара. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш. Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику», — приводит слова Бородина Sport24.

«Бейтар» в финале Кубка Израиля со счетом 3:0 обыграл «Маккаби» (Нетания). Бородин, выступавщий за клуб на правах аренды из «Краснодара», отпраздновал победу с российским флагом на плечах.