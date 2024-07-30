Брызгалов — о своем удалении: «Мне столько лампочек подарили, уже достаточно»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал штраф, полученный в результате удаления с поля в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

— КДК посчитал так. Значит, в регламенте есть вещи, которые непозволительно делать. Поэтому и был штраф.

— Не хотели как-то медийно обыграть этот момент?

— Нет. Мне столько прислали и подарили лампочек, что уже достаточно, — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

После ухода в подтрибунное помещение Брызгалов ударил по световым панелям. По результатам инцидента футболист был оштрафован на 50 тысяч рублей за «неспортивное поведение».