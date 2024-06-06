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Сегодня, 05:02

Чепчугов: «Федотов никак не опустился в классе и не стал хуже»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал уход Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих.

«Существование тренеров как и футболистов подразумевает собой перемены в жизни и спортивной деятельности. Федотов показал невероятный результат в сезоне-2022/23, завоевав вторую строчку в турнирной таблице.

Федотов никак не опустился в классе и не стал хуже, пусть и команда заняла шестое место в прошлом сезоне. Тренер пытался продвигать свои идеи, соблюдал свою игру и прививал команде нужную тактику. Иногда приходит время меняться и развиваться в другом клубе и приносить пользу в другом месте, такова работа тренера. Удачи вам, Владимир Федотов!» - цитирует «РБ Спорт» Чепчугова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит Федотова, который возглавлял ЦСКА с лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-fedotov-ne-stal-huzhe-kak-trener-za-proshedshij-god/
Сергей Чепчугов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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