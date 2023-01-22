Чепчугов: «Михаил Кержаков может стать волшебником «золотого» «Зенита»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на информацию о том, что «Зенит» может продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

«Михаил вырос в сильного вратаря с прекрасными данными. Ему нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником «золотого» «Зенита».

Сколько он еще сможет выступать на таком уровне? Чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы Кержаков украшал наш чемпионат своим присутствием! Удачи Михаилу!» — сказал Чепчугов «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 35-летнего Кержакова 14 матчей в РПЛ. В девяти из них он оставлял свои ворота на замке.