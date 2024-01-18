Сергей Чепчугов: «Переход Кругового — безукоризненный трансфер ЦСКА»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в московский клуб.

«ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой — футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Будет больше разнообразия в схеме и модели игры. Любопытно, как будет использовать его Федотов, какова будет его тренерская мысль. Желаю Круговому успехов в ЦСКА!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Круговой перейдет в ЦСКА бесплатно, поскольку летом 2024 года станет свободным агентом. Нынешний сезон 25-летний россиянин доиграет в «Зените-2», так как после новости о его контракте с армейцами руководство клуба из Санкт-Петербурга отстранило игрока от тренировок с основным составом.