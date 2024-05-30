Сергей Чепчугов рассказал, что мечтал перейти в «Милан»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, в какой европейский клуб он хотел перейти.

«Я мечтал перейти в итальянский чемпионат, с удовольствием поиграл бы за «Милан». Италия — страна прекрасная и теплая, там множество достопримечательностей, которые мне близки по духу. Я мечтал и о сборной России, теперь могу в этом признаться, ведь моя карьера футболиста завершена. Я верующий человек, который многое познал в этой жизни, поэтому спокойно отношусь к тому, что не произошло», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Он завершил карьеру в январе 2022 года.