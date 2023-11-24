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Сегодня, 22:45

Чепчугов: «В РПЛ никого не боялся. В Европе Роналду доставлял мне неприятности»

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, против кого ему было сложнее всего играть.

«В РПЛ я никого не боялся! Всегда с радостью выходил на поле под рев болельщиков! Акинфеев выделил Кержакова? У меня нет форвардов из РПЛ, которых я бы недолюбливал. Но зато могу выделить Роналду, Криштиану доставлял мне неприятности, это был очень хороший опыт. Также назову Месси, я его тоже опасался бы, но с Лео мне сыграть не довелось», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Чепчугов завершил игровую карьеру в 2021 году. 38-летний спортсмен выступал за красноярский «Металлург», «Ригу», «Сибирь», ЦСКА и «Енисей».

Источник: РБ Спорт
Сергей Чепчугов
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