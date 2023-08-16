В «Локомотиве» считают, что Дзюба имел частное право не общаться с журналистом

Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин прокомментировал то, что нападающий клуба Артем Дзюба на КДК РФС заявил, что не был знаком с корреспондентом «РБ Спорт».

— В какие места, вы полагаете, можно засунуть телефон?

— Главный посыл фразы в том, что она устоявшаяся. Иногда выходя из себя любой человек может так сказать. Засунуть телефон можно куда угодно, например, в чехол, чтобы журналист не снимал. Председатель КДК был удивлен, что информация появилась в СМИ после заседания, раньше объявления Артура Григорьянца.

Пути примирения шли достаточно давно. Председатель КДК не очень точно передал историю: Виталий однажды брал интервью у Артема по поводу инопланетян на гостевом матче с ЦСКА. На матче с «Динамо» была также попытка задавать подобные нефутбольные вопросы. Артем немного от них устал и обратил внимание сотрудника службы безопасности. После общение прекратилось.

— Вы полагаете, что вопросы про инопланетян скучные?

— Скучные. Мое мнение, что есть журналистская этика. Мой опыт говорит о том, что интервью должно состояться после того, как человек согласится на него. Дзюба обратил внимание на то, что Виталий Бородин ни разу не представился. То есть с точки зрения они были знакомы. Визуально он понимал, кто это, но не узнавал, журналист он или нет. На мой взгляд, Дзюба имел частное право не хотеть разговаривать.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.