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Сегодня, 02:42

Гуренко: «Джикия может выйти в основе вместо Дуарте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча красно-зеленых против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России.

«Игра будет интересной, потому что «Локомотив» хорошо играет в атаку, «Спартак» тоже имеет исполнителей и любит атаковать. В турнирной таблице всё очень плотно, а «Локомотив» ставит задачу быть в тройке. Все очные матчи этих команд обычно интересные. Я бы не стал выделять фаворита. Всё будет зависеть от состояния команд и реализации моментов, а моменты будут однозначно.

Я бы не выделял персонально Глушенкова, потому что у «Локомотива» вся линия атаки сильная. Там точно не надо с кем-то играть персонально. Там каждый футболист может сыграть остро и забить. Обратите внимание, в списке лучших бомбардиров нет футболистов «Локомотива», потому что забитые мячи распределяются на всех.

Потеря Дуарте? Я вот вообще не понимаю, почему Джикия не играет, это ж опытный футболист. Он может выйти в основе вместо Дуарте, почему нет. Конечно, надо понимать, в каком он состоянии, но в плане мотивации он всегда действует на максимуме. В этом плане к нему вопросов нет», — цитирует Legalbet Гуренко.

Источник: https://legalbet.ru/news/dzhikiya-mozhet-vijti-v-osnove-vmesto-duarte-gurenko-o/
Георгий Джикия
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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