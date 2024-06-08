Гуренко: «Локомотиву» надо улучшать игру в обороне»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал продление контракта главного тренера Михаила Галактионова, работающего с красно-зелеными.

«Руководителям клуба виднее. Они находятся ближе к команде. Не скажу, что «железнодорожники» провалили сезон, но в то же время нельзя сказать, что выступили очень хорошо. Были матчи, в которых «Локомотив» не добрал очки. Но от добра добра не ищут, как говорится.

Не скажу, что 4-е место – хороший результат. Это средний результат. Команда не выступила провально, но в то же время недосчиталась своих очков. Команда очень перспективная на будущее. Но проблема, которая была, – игра в защите, никуда не делась. Надо улучшать игру в обороне. А в линии атаки подбор футболистов очень интересный», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гуренко.