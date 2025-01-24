Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:02

Гуренко: «ЦСКА должен понять, почему у Гуарирапы не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал информацию о том, что ЦСКА может прервать аренду нападающего Сауля Гуарирапы и вернуть игрока в «Сочи».

«Логично. Зачем в такой ситуации держать футболиста, платить деньги. Взяли — не получилось, можно отправить назад. Не он первый, не он последний. Все-таки в «Сочи» были другие задачи и требования, чем в ЦСКА. Возможно, у него было больше пространства, а на армейцев серьезнее настраиваются. У нападающих такое бывает. Это защитник отбирает мячи в одной команде, значит, будет отбирать и в другой. ЦСКА должен понять, почему у Гуарирапы не получилось.

Непросто ответить, не уровень ли Гарирапа ЦСКА. Бывали уже случаи, когда у нас у футболиста не шло, а потом получалось в Европе. Не может быть, что в «Сочи» ему просто везло, так в футболе не бывает. Он же в «Сочи» попал по каким-то качествам. Это же не лыжник с «Красной поляны», которого взяли поиграть в футбол. Нападающие — зависимые от партнеров игроки. Бывает, что не пошло», — цитирует Legalbet Гуренко.

22-летний венесуэлец перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Он провел за команду 15 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
Читайте также
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
В России запустили в опытную эксплуатацию первый в мире вертопорт
Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада
Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух беспилотников над Подольском
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя