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РПЛ

Сегодня, 14:41

Сергей Гуренко: «Гонка за медали в РПЛ только начинается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ.

«Не думаю, что «Краснодар» сейчас думает, как быстрее вернуться на первое место. Второй круг только начался. Да, в Екатеринбурге им не повезло. Сложная и долгая дорога, футболисты вернулись из сборных... Думаю, команда Владимира Ивича сейчас больше думает о том, как наладить игру и вернуть результат. А не о месте в таблице. Позиция «Зенита» не удивляет. Да, в начале осени у них был небольшой спад, но это не значит, что они показывали плохую игру. Впереди еще полсезона. Ровно чемпионат никто не пройдет. Все будут терять очки. Гонка за медали только начинается», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

В 16-м туре команда Владимира Ивича уступила «Уралу» (1:3), из-за этого «Зенит» (33 очка) вышел на первое место в таблице и теперь опережают соперника на одно очко.

Источник: РБ Спорт
Сергей Гуренко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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