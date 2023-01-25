Гуренко: «Локомотиву» надо сильно постараться, чтобы вылететь из РПЛ»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о шансах московского клуба остаться в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, что напрямую «Локомотив» точно не вылетит. Даже те шесть очков, на которые команда отстает от ближайшего соперника — «Нижнего Новгорода», ей по силам добыть. Если брать по подбору игроков и значимости клуба, то он ни в коем случае не вылетит. Это надо сильно постараться, чтобы перестать играть в РПЛ», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Железнодорожники выступают в чемпионате России с 1992 года и ни разу не вылетали во второй дивизион.