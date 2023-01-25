Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:41

Гуренко: «Локомотиву» надо сильно постараться, чтобы вылететь из РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о шансах московского клуба остаться в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, что напрямую «Локомотив» точно не вылетит. Даже те шесть очков, на которые команда отстает от ближайшего соперника — «Нижнего Новгорода», ей по силам добыть. Если брать по подбору игроков и значимости клуба, то он ни в коем случае не вылетит. Это надо сильно постараться, чтобы перестать играть в РПЛ», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Железнодорожники выступают в чемпионате России с 1992 года и ни разу не вылетали во второй дивизион.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-lokomotivu-nado-silno-postaratsya-chtoby-vyletet-iz-rpl-
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Тюкавин: «Мой кумир из детства — Криштиану Роналду»
Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован
Тюкавин: «Мой любимый гол за «Динамо»? Когда я пяткой забил «Спартаку»
Юран ответил на слова инвестора «Химок» Садыгова
Алдонин: «Мне жаль нынешнее поколение российских футболистов»
«Зенит» разгромил «Аль-Бидду» в товарищеском матче. Сергеев оформил хет-трик
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Романцев: «Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью одной команды»

Алдонин: «Мне жаль нынешнее поколение российских футболистов»