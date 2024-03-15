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15 марта, 14:12

Гуренко назвал главную проблему «Локомотива»: «Постоянно допускают глупые ошибки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре железнодорожников после зимних сборов.

«Плохо, «Локомотив» пропускает в каждой игре, что не дает положительного результата. Постоянно допускают глупые ошибки — по игре, при стандартах. «Динамо» их переиграло вчистую, оно было легче и быстрее, с «Сочи» после своего гола тоже сразу пропустили. Уже пять мячей пропущено в трех матчах, где минимум два — со стандартов. Значит, есть проблемы», — приводит слова Гуренко Legalbet.

14 марта «Локомотив» дома проиграл «Балтике» (1:1, пенальти — 6:7) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылетел в Путь регионов.

После 20 туров РПЛ красно-зеленые с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
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