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Судейство

Сегодня, 22:08

Хусаинов: «У Безбородова были проблемы со связью? Это все лукавые оправдания!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил работу бригады Владислава Безбородова в концовке первого тайма матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

«Арбитр не мог давать красную карточку уже после пробития пенальти. Эпизод заигран. Проблемы со связью? Это все лукавые оправдания! Арбитр должен был оставаться при своем решении. Не похоже на Безбородова. Он опытный арбитр», — сказал Хусаинов «СЭ».

В РФС заявили, что в Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР центром в Москве.

Пять голов в матче были забиты с пенальти. Особенно скандальным стал эпизод в концовке первого тайма, когда главный Безбородов нарушил протокол ВАР. Судья сначала дал отмашку на выполнение пенальти, но уже после окончания момента Безбородов отправился к монитору смотреть фол армейца, заменил желтую карточку на красную и удалил защитника Милана Гайича с поля, и назначил повторный пенальти.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — ЦСКА: судья Безбородов и видеоассистент Иванов нарушили протокол ВАР. Это основание для подачи протеста

РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Хусаинов
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