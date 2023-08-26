Хусаинов о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»: «Слава богу, игроки не перешли в рукопашную»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил работу судьи Рафаэля Шафеева в матче 6-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (0:0).

«Арбитр по-игроцки относился к нарушениям игроков обеих команд. Нарушения носили умышленный характер — попытки сорвать атаку или ее развитие. Это все — антифутбол. Произошло отступление арбитра от жестких регламентирующих правил определения дисциплинарных наказаний. Это не красит футбол. Слава богу, игроки не перешли в рукопашную», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» набрал одно очко в трех последних матчах. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 6 играх. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Краснодара» 2 сентября.

«Ахмат» идет на восьмой строчке с 7 очками. В следующем туре грозненцы встретятся с «Уралом» на выезде 2 сентября.