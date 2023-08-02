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Судейство

Сегодня, 21:00

Хусаинов: «Гайич не заслужил дисквалификации, КДК поступил справедливо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал решение КДК отменить красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу, полученную в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

«В данном случае КДК поступил справедливо, отменив красную карточку Милана Гайича. В том матче Владислав Безбородов отработал просто ужасно. Он решил идти против правил, сославшись на какие-то помехи между ВАР и судьями. Это явное лукавство с его стороны, он же не первый матч работает. Должен прекрасно понимать, что нельзя принимать такие решения. Если ты выдал желтую и назначил пенальти, то после его исполнения ни в коем случае нельзя все бросить и менять решение. Это грубое нарушение правил. Надеюсь, что Безбородова отстранят», — приводит слова Хусаинова RT.

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр матча Вячеслав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Милан Гайич. КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Гайича

Источник: RT
Милан Гайич
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
КДК
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