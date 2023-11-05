Хусаинов о судействе в матче ЦСКА — «Пари НН»: «Такие люди не должны работать на матчах РПЛ»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод на 31-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари НН» (3:2).

«Мяч полностью выходит за боковую линию, а после забивается гол, который так или иначе повлиял на результат. Боковой арбитр находится в полтора метрах от эпизода и этого не замечает. Это вызывает сомнение в образованности наших судей. Такие люди не должны работать на матчах РПЛ», — приводит слова Хусаинова RT.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. После 14 туров ЦСКА с 24 очками занимает 3-е место в РПЛ-2023/24, «Пари НН» — на 8-й позиции (14 очков).