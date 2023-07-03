Хусаинов — о видео переговоров судей во время матча «Зенит» — «Спартак»: «Это же филькина грамота»

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» видео переговоров арбитров во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Это же филькина грамота. В правилах четко написано, что такое нарушение. Как можно толкаться и в каких случаях можно это делать. Они просто мутят воду, ищут отговорки. Глубоко убежден, все эти трактовки — это беспредел! Там было явное нарушение правил. Переоденьте Зобнина в футболку «Зенита», и все станет на место. Есть ли толк от этих видео? Нет, они просто уводят в сторону от правил игры», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В видео показаны эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита», а также момент со вторым голом «Зенита» в ворота «Спартака», когда полузащитник питерской команды Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника красно-белых Романа Зобнина.