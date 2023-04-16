Хусаинов: «Самсонов мог покалечить Бальде. Почему его не удалили?»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча 23-го тура РПЛ «Торпедо» — «Спартак» (1:2) Павел Шадыханов ошибся, не удалив защитника автозаводцев Артема Самсонова.

— По второму и третьему 11-метровым вопросов нет?

— Есть одно нарекание, — сказал Хусаинов в интервью «СЭ».

— Какое?

— В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде.

— Но нога у торпедовца была согнута.

— Ну и что? Он полетел в ногу форварду «Спартака» открытой подошвой! В голеностоп! Мог реально покалечить игрока красно-белых. Это красная карточка. Самсонов не сыграл в мяч. Это очень агрессивная атака. Почему Шадыханов его не удалил, а ограничился лишь желтой? Вопрос...