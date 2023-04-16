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Судейство

Сегодня, 12:30

Хусаинов: «Самсонов мог покалечить Бальде. Почему его не удалили?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Самсонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча 23-го тура РПЛ «Торпедо» — «Спартак» (1:2) Павел Шадыханов ошибся, не удалив защитника автозаводцев Артема Самсонова.

— По второму и третьему 11-метровым вопросов нет?

— Есть одно нарекание, — сказал Хусаинов в интервью «СЭ».

— Какое?

— В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде.

— Но нога у торпедовца была согнута.

— Ну и что? Он полетел в ногу форварду «Спартака» открытой подошвой! В голеностоп! Мог реально покалечить игрока красно-белых. Это красная карточка. Самсонов не сыграл в мяч. Это очень агрессивная атака. Почему Шадыханов его не удалил, а ограничился лишь желтой? Вопрос...

Павел Шадыханов показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу. «Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

Артем Самсонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Павел Шадыханов
Сергей Хусаинов
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