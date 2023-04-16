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Судейство

Сегодня, 12:45

Хусаинов: «После встречи с Каманцевым судьи ошибаются в пользу «Спартака». Совпадение? Может быть...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что «Спартак» сам дал повод для критики, встретившись с главой судей Павлом Каманцевым.

— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку... — сказал Хусаинов в интервью «СЭ».

— В смысле?

— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

— Что?

— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?

Павел Шадыханов показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу. «Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

РПЛ
Павел Каманцев
Сергей Хусаинов
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