Хусаинов — о словах Клотета в адрес арбитра: «Это характеризует его как «выдающегося» человека»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал реакцию главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на удаление в матче против «Спартака» в 23-м туре чемпионата России.

«Эмоциональное поведение, естественная реакция. По первому пенальти я согласен с его оценкой, но непозволительно в высшем профессиональном спорте так себя вести. Занимайся своим делом. Есть комиссия, которая разберется, прав судья или не прав. Понятно, есть судейские ляпы и низкая квалификация судейского образования. Но два других пенальти абсолютное верные и справедливые. При назначении третьего пенальти надо было сразу делать красной карточкой. И тут возникает вопрос: кто настоял на том, чтобы эти игроки нарушали правила в этой штрафной площади, нанося вред своей команде?

То, что Клотет назвал судью клоуном, характеризует его как «выдающегося» человека. Если ты тренер, ты должен понимать, что в одночасье с тем подбором игроков, к которому ты приступил в срочном порядке, ты не сможешь достичь резкого прогресса. И, как ведется уже давно, во всех поражениях виноват кто? Судья», — сказал Хусаинов «СЭ».

Клотет был удален в конце первого тайма. После удаления главный тренер «Торпедо» оскорбил судью Павла Шадыханова.

«Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками за 23 матча.

(Валерия Яшвили)