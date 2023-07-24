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Игнашевич — о матче с «Сочи»: «У меня нет ни одной претензии к игрокам, немного мастерства не хватило»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче первого тура РПЛ с «Сочи» (0:2).

«Поздравляю «Сочи» с победой. Могу сказать, что у меня нет ни одной претензии к игрокам. Я считаю, что мы очень концентрированно и спокойно играли. Ребята провели хороший и ровный матч. Свои голы мы еще обязательно забьем. Сегодня, конечно, тоже могли, но немного нам мастерства не хватило. Думаю, что все еще у нас впереди. Мы после пропущенного мяча неплохо играли. Я доволен всей игрой, достаточно ровный матч», — заявил Игнашевич на пресс-конференции.

Также специалист высказался по поводу календаря в предстоящем сезоне.

«Наша команда полностью готова к таким нагрузкам. Мы уже привыкли к частым выездным матчам, когда каждый матч через всю страну летали и на поездах ездили. Нас таким не удивить. Проблема, конечно, в том, что мы играем 6 из 8 первых матчей на выезде, но, надеюсь, что мы справимся с этим моментом. У нас больше уже будет домашних матчей ближе к осени. Проблем не должно быть», — добавил Игнашевич.

Во втором туре «Балтика» проведет матч со «Спартаком» 31 июля. Начало встречи — 19.30 мск.

Источник: ФК «Балтика»
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Сочи
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