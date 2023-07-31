Игнашевич — о матче со «Спартаком»: «Хотелось большего»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче второго тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

— Хотелось большего. Были хорошие моменты. Не смогли забить. Чувствовалось превосходство в свежести, легкости. Но умения терпеть пока не хватает. Этому нужно учиться.

— Чего «Балтике» не хватило, чтобы увезти очки из Москвы?

— Уже разобрали игру по горячим следам. Все мысли только о «Факеле». Что до состояния команды, физически мы во всех трех матчах были лучше. Единственное, повторюсь, нужно набраться опыта и научиться терпеть. Ключевые моменты матчей — это там, где мы не дотерпели.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.