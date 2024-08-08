Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Динамо» в РПЛ

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 4-го тура РПЛ.

Матчи 4-го тура пройдут с 9 по 11 августа. Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.

9 августа (пятница)

«Пари НН» — «Химки»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

10 августа (суббота)

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Динамо» (Москва): судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

11 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Владимир Казьменко.