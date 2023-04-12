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Судейство

Сегодня, 16:02

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Росстов» — «Зенит» станет Сергей Карасев, его ассистентами будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Владимир Москалев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Дмитрий Мосякин.

Матчи 23-го тура РПЛ пройдут с 15 по 16 апреля.

Все назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)
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