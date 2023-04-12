Судейство
Сегодня, 16:02
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Росстов» — «Зенит» станет Сергей Карасев, его ассистентами будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Владимир Москалев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Дмитрий Мосякин.
Матчи 23-го тура РПЛ пройдут с 15 по 16 апреля.
Все назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ:
«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.
«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.