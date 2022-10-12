Судейство
Сегодня, 16:21
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.
Как и сообщал «СЭ», главным арбитром встречи ЦСКА — «Спартак» назначен Сергей Карасев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Алексей Амелин, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Максим Гаврилин.
Все назначения судей на матчи 13-го тура РПЛ:
14 октября (пятница)
«Ростов» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.
15 октября (суббота)
«Торпедо» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
«Химки» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Алексей Резников.
16 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Нижний Новгород» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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