Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», главным арбитром встречи ЦСКА — «Спартак» назначен Сергей Карасев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Алексей Амелин, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Максим Гаврилин.

Все назначения судей на матчи 13-го тура РПЛ:

14 октября (пятница)

«Ростов» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

15 октября (суббота)

«Торпедо» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

«Химки» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Алексей Резников.

16 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.