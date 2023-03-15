Судейство
Сегодня, 11:17
Пресс-служба РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 20-го тура чемпионата России по футболу.
Главным судей встречи ЦСКА — «Зенит» назначен Сергей Карасев, его ассистентами будут Алексей Лунев и Роман Усачев. Резервный арбитр — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Игорь Демешкно.
Все назначения судей на матчи 20-го тура РПЛ:
18 марта (суббота)
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Урал» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
19 марта (воскресенье)
«Химки» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — иван Сиденков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Торпедо»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.