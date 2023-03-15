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Судейство

Сегодня, 11:17

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 20-го тура чемпионата России по футболу.

Главным судей встречи ЦСКА — «Зенит» назначен Сергей Карасев, его ассистентами будут Алексей Лунев и Роман Усачев. Резервный арбитр — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Игорь Демешкно.

Все назначения судей на матчи 20-го тура РПЛ:

18 марта (суббота)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Урал» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

19 марта (воскресенье)

«Химки» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — иван Сиденков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Торпедо»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

Источник: https://rfs.ru/news/217671
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